82-Jähriger bei Überfall mit Hammer attackiert

In Bromberg (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Donnerstag ein 82-jähriger Mann in seinem Haus Opfer eines Überfalls geworden, das berichtet der „Kurier“. Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest. Der Mann wurde mit einem Hammer geschlagen.

Wie der „Kurier“ online berichtet, wurde der betagte Mann in seinem Wohnhaus überfallen. Er soll mit einem Hammer niedergeschlagen und so überwältigt worden sein. Die Polizei bestätigt, dass der 82-Jährige verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

ORF / Gernot Rohrhofer

Die Täter sollen das Haus nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht haben und anschließend mit dem Auto ihres Opfers geflüchtet sein. Der Wagen konnte im Zuge einer Fahndung am Vormittag in Parndorf im Burgenland (Bezirk Neusiedl am See) entdeckt werden. Die Polizei nahm daraufhin zwei Verdächtige fest.

Link: