Betrunkener Autolenker rammte Fahrradfahrer

Bei einem Überholmanöver eines betrunkenen 19-jährigen Autolenkers in Prellenkirchen (Bezirk Bruck an der Leitha) wurde am Sonntag ein Fahrradfahrer zu Boden geschleudert und schwer verletzt.

Der 41-jährige Fahrradfahrer war laut Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag von Prellenkirchen in Richtung Edelsthal unterwegs. Als sich ein Motorradfahrer direkt neben dem Fahrradfahrer befand, startete der alkoholbeeinträchtigte 19-jährige Burgenländer mit seinem Auto das Überholmanöver. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem Fahrradfahrer. Der 41-Jährige Lenker wurde von seinem Rad zu Boden geschleudert und schwer verletzt.

Hubschrauber flog Schwerverletzten ins Spital

Nach der Erstversorgung wurde der Radfahrer mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Motorradlenker, der neben dem Fahrradfahrer fuhr, konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern und blieb unverletzt. Der betrunkene 19-Jährige blieb ebenso unverletzt. Am Fahrzeug des 19-jährigen entstand ein Sachschaden.