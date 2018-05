Neuer VOR-Fahrplan und mehr Linien für Öffis

Der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) ändert ab 1. Juli die Busfahrpläne in Klosterneuburg, am Bahnhof Tullnerfeld (beide Bezirk Tulln) und rund um St. Pölten. Außerdem kommen moderne, barrierefreie Fahrzeuge zum Einsatz.

Derzeit fahren Züge stündlich von Tullnerfeld in Richtung Wien. Der für viele Pendler so wichtige Verkehrsknoten soll durch den neuen Fahrplan nun besser an das Regionalbusnetz angebunden werden, hieß es in einer Aussendung. Auch in Klosterneuburg werden die An- und Abfahrtszeiten angepasst. In und um St. Pölten wird das öffentliche Angebot um knapp 30 Prozent vergrößert. Das bedeutet, dass 35 Buslinien um rund 30 Prozent mehr Kilometer pro Jahr fahren werden.

Umweltfreundliche und barrierefreie Fahrzeuge

Die Flotte wird zudem um einige umweltfreundliche und barrierefreie Busse erweitert. Außerdem sollen im Zuge der Umplanungen die Liniennummern logischer strukturiert werden. Mithilfe von modernen Fahrgastinformationssystemen will man Kunden zukünftig das öffentliche Angebot verständlich vermitteln.

Neben klassischen Fahrgasterhebungen flossen zahlreiche Wünsche und Anregungen von Gemeinden, Schulen und Wirtschaftsstandorten in die neuen Fahrpläne mit ein. Alle Neuerungen und Fahrpläne gelten ab 1. Juli 2018.

Link: