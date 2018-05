Airfest bringt Kunstflieger nach Bad Vöslau

Nach Krems im Vorjahr findet das „Austrian Airfest“ heuer im Bezirk Baden statt. Am Flugplatz Vöslau-Kottingbrunn, der sein 90-Jahr-Jubiläum feiert, sind am 9. Juni Fluggeräte, Akrobaten, Modellflieger, Jets und Fallschirmspringer zu sehen.

Als Highlight wurde unter anderem eine akrobatische Flugschau des „Red Bull Air Race“-Piloten Petr Kopfstein aus Tschechien angekündigt. Die aus England angereiste Staffel „Team Raven“ zeige „Formationskunstflug in Vollendung“, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Ihr Können präsentieren zudem Piloten aus Österreich, England, Deutschland, Kroatien, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Lettland. Zu sehen sein wird auch eine von den Flying Bulls aus Salzburg für das „Austrian Airfest“ einstudierte Formation. Darüber hinaus wurden Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg angekündigt.

Red Bull Blanix Team

In Summe sollen Besucher mehr als 100 Fluggeräte in der Luft und am Boden, Fallschirmspringer, Flugakrobaten, Jets und außergewöhnliche Modellflieger zu sehen bekommen. Etwa 5.000 Parkplätze stehen der Aussendung zufolge auf dem Flugplatzgelände zur Verfügung. Für Besucher, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, gibt es eine Shuttlebusverbindung zum Bahnhof Bad Vöslau. Die Organisation leitet wie im Vorjahr Erwin Kreczy.

Mehr als 25.000 Besucher im Vorjahr

Das erste Airfest fand am 9. und 10. September 2017 in Krems-Gneixendorf statt. Laut Veranstalter wurden mehr als 25.000 Besucher verzeichnet. Das im Vorjahr für die Organisation zuständige Unternehmen geriet in Folge in wirtschaftliche Turbulenzen. Vergangenen November wurde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet, das nach Annahme des Sanierungsplans heuer im März aufgehoben wurde.

