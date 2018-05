Giganten der Urzeit in Korneuburg

In Korneuburg sind seit Donnerstag die Dinosaurier los. In der „Dinoworld“, die offiziell eröffnet wurde, kann man ab sofort 70 tonnenschwere Urzeit-Giganten bewundern. Die Modelle wurden unter wissenschaftlicher Anleitung hergestellt.

Vor 200 Millionen Jahren bevölkerten die Dinosaurier die Erde, nun sind sie an der Donaulände in Korneuburg auch in der Gegenwart zu bestaunen. 70 Urzeit-Giganten - vom Triceratops über den Stegosaurus bis zum Tyrannosaurus Rex - repräsentieren seit Donnerstag einen Querschnitt des Dinosaurierzeitalters. Laut den Veranstaltern erwartet die Besucherinnen und Besucher die größte bislang in Österreich gezeigte Dinosaurier-Show.

Realitätsnahe Saurier-Modelle

Dass die Dinosaurier lange vor Beginn der Menschheit über die Welt herrschten, ist für Toni Walzer, den Organisator der „Dinoworld“ in Korneuburg, faszinierend. „Das war eigentlich der Urgedanke, warum wir begonnen haben, uns vor 30 Jahren mit Dinosauriern auseinanderzusetzen und eine erste Ausstellung selbst zu bauen“, so Walzer gegenüber noe.ORF.at. „Diese Ausstellung haben wir dann in Europa, durchaus auch publikumswirksam, vertrieben und das war noch lange vor Jurassic Park und Steven Spielberg.“

In der „Dinoworld“ kann man die einzigartigen Dinosaurier-Modelle nun hautnah in Korneuburg erleben. „Das sind die einzigen Dinosaurier-Modelle weltweit, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gebaut worden sind. Das heißt, von Paläontologen und Wissenschaftlern sind weltweit Informationen zusammengetragen worden und aufgrund der Funde hat ein Institut dann die Modelle hergestellt“, erklärt Walzer.

Exponate kosten bis zu 70.000 Euro

Je nach Größe kosten die Exponate zwischen 15.000 und 70.000 Euro. Die Ausstellung, die am Donnerstag offiziell eröffnet wurde, geht bis einschließlich 31. Oktober und ist täglich geöffnet. Von Montag bis Freitag sperrt die „Dinoworld“ jeweils um 9.30 Uhr auf, an Samstagen und Sonntagen jeweils um 9.00 Uhr.