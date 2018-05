Modernes Zentrum für den Sport

Das SPORT.ZENTRUM.Niederösterreich in St. Pölten wurde am Donnerstag, nach umfangreichen Umbau-Arbeiten, wieder eröffnet. Die Sportanlage bietet nun neue Möglichkeiten. Besonderes Augenmerk galt der Gestaltung des Haupthauses.

Das Haupthaus wurde freundlicher und moderner gestaltet und ist nun mit der Ballsporthalle direkt verbunden. „Das SPORT.ZENTRUM.Niederösterreich bietet nun eine perfekte Symbiose aus modernster Sportinfrastruktur, einem hohen Wohlfühlfaktor und einem großartigen Team aus motivierten Mitarbeitern“, freut sich Sportlandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) über perfekte Bedingungen für Sportlerinnen, Sportler und Vereine.

ORF

Die größte, flexibelste und multifunktionellste Sportstätte Österreichs bietet auf einer Gesamtfläche von 120.000m² Trainingsmöglichkeiten für viele verschiedene Sportarten und ist Heimstätte vieler Vereine und Sportlerinnen und Sportler, wie dem SKN St. Pölten oder Siebenkämpferin Ivona Dadic. Zusätzlich ist man Veranstaltungsort von Events wie dem Ironman 70.3 oder dem Liese Prokop Memorial.

Verbindung von Sport und Business

Auch die Übernachtungsmöglichkeiten mit insgesamt 97 Betten wurden modernisiert. Weitere Neuheiten sind eine Kletter- und Boulderwand, sowie ein Online-Buchungssystem. In Sankt Pölten setzt man auch auf die Verbindung von Sport und Business. Neben Sportinfrastruktur stehen auch Seminarräume und ein Restaurant zur Verfügung sowie das reizvolle Umfeld mit den St. Pöltener Badeseen, den Traisental-Radwegen und diversen Unterhaltungsmöglichkeiten.

Jürgen Burchhart

Das Sportzentrum wurde auch mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Pro Jahr zählt das Sportzentrum rund 200.000 Besucherinnen und Besucher. Bei der Eröffnung am Donnerstag wurde auch eine ganz besondere Medaille in einer Vitrine präsentiert: Jene Silbermedaille, die Liese Prokop 1968 in Mexiko gewonnen hat.

