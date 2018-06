Sechs Verletzte bei „Heurigenfahrt“

Ein Unfall während einer „Heurigenfahrt“ mit einem Traktor hatte am Donnerstag in Klein-Burgstall (Bezirk Hollabrunn) sechs Verletzte zur Folge. Die Personen sind am Anhänger gesessen, als dieser in einer Kurve umkippte.

Der 28-jährige Traktorlenker wollte am Donnerstagabend auf einer Landstraße rechts abbiegen. Dabei dürfte er laut Polizei zu schnell unterwegs gewesen sein, woraufhin der Anhänger zur Seite kippte. Die sechs Passagiere im Alter zwischen 21 und 34 Jahren wurden in den Straßengraben geschleudert, der Anhänger stürzte um und kam auf ihnen zu liegen.

Die beiden 24-jährigen Schwerverletzten wurden per Hubschrauber bzw. Notarztwagen in die Spitäler nach St. Pölten und Horn gebracht. Die vier Leichtverletzten wurden im Landesklinikum Horn behandelt. Der Lenker und ein weiterer Passagier, der am Traktor gesessen ist, blieben unverletzt.

Heurigengarnitur auf Aufhänger

Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager waren die acht Personen auf einer privaten „Heurigenfahrt“ unterwegs, „das heißt: Sie hatten auf dem Anhänger eine Heurigengarnitur aufgestellt und waren so auf der Straße unterwegs“, so der Sprecher.