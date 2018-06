Neue Chance für Jungjournalisten

Der Verein zur Förderung des Journalismus in Niederösterreich bietet angehenden Journalistinnen und Journalisten ab Oktober wieder die Möglichkeit einer einjährigen Ausbildung. Bis 7. Juni können Bewerbungen eingereicht werden.

Der Förderverein vergibt jährlich vier Stipendien an angehende Journalisten. Die Ausbildung umfasst vier Stationen zu jeweils drei Monaten: Neben Praktika beim ORF Niederösterreich, dem „Kurier“ und den „Niederösterreichischen Nachrichten“ ist die Mitarbeit in der PR-Abteilung eines führenden Unternehmens aus Niederösterreich vorgesehen.

Sendungshinweis „NÖ heute“, 1.6.2018

„Chance, Fuß zu fassen“

„Das Stipendium wird heuer zum elften Mal vergeben und bietet jungen und engagierten Menschen die Chance, im Journalismus Fuß zu fassen“, sagt der Geschäftsführer des Vereins zur Förderung des Journalismus und Chefredakteur des ORF Niederösterreich, Robert Ziegler. Das Stipendium wird für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis 30. September 2019 vergeben.

ORF / Hans Leitner

Gesucht werden journalistische Talente, die nicht älter als 25 Jahre sind, in Niederösterreich wohnen und bereits über Vorerfahrung verfügen - in Form eines Studiums oder beruflicher Praxis. Neben der Einstiegsmöglichkeit in den Journalismus werden monatlich 900 Euro geboten.

„Das wirklich Besondere ist aber die Breite der Ausbildung: vom Zeitungsjournalismus über die Öffentlichkeitsarbeit in einem großen Unternehmen bis zur Berichterstattung in Radio, Fernsehen und Internet. Unsere Stipendiaten sind damit bestmöglich auf den Berufsalltag vorbereitet“, so Ziegler.

Bewerbungen bis 7. Juni möglich

Bewerbungen können bis Donnerstag, 7. Juni, online eingereicht werden. Der Bewerbung sind ein Europäischer Lebenslauf und ein Motivationsschreiben beizulegen. Über die Vergabe der Stipendien entscheidet eine Jury am 14. Juni. Der Großteil der Stipendiaten ist noch heute in einem der führenden Medienhäuser des Landes tätig.

Links: