Unwettereinsätze auch im Waldviertel

Die Feuerwehr musste am Freitag ein zweites Mal zu Unwettereinsätzen ausrücken. Betroffen war das nördliche Waldviertel, nachdem bereits am Vormittag heftige Gewitter über der Buckligen Welt niedergegangen waren.

Am Freitagnachmittag mussten die Einsatzkräfte zunächst im Bezirk Horn ausrücken. „Die Schwerpunkte lagen in Frohnsdorf, Weitersfeld, und Geras. Hier sind Straßen teilweise bis zu 20 Zentimeter hoch überflutet worden“, sagt Feuerwehrsprecher Franz Resperger und berichtete auch von überfluteten Kellern.

Am frühen Abend zogen auch mehrere Gewitterzellen über den Bezirk Waidhofen an der Thaya. Innerhalb weniger Minuten wurden Teile von Matzles unter Wasser gesetzt. Sechs Keller wurden von Schlammmassen überflutet. 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Unwetterschäden zu beseitigen, hieß es in einer Aussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos. In Pyhra und Altwaidhofen rückten zwei Feuerwehren aus.

Auspumparbeiten im Waldviertel In Matzles standen sechs Keller binnen kurzer Zeit unter Wasser. Feuerwehrkommandant Josef Kugler hielt den Einsatz mit seiner Kamera fest.

65 Unwettereinsätze in der Buckligen Welt

Landesweit waren am Freitag 55 Freiwillige Feuerwehren mit etwa 550 Helfern infolge der Unwetter im Einsatz, zog Resperger Bilanz. Der Schwerpunkt lag im Süden Niederösterreichs, vor allem in der Buckligen Welt - mehr dazu in 65 Unwettereinsätze in Buckliger Welt (noe.ORF.at; 1.6.2018).