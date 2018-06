Paragleiter nach Sturz bei Start schwer verletzt

In Mitterbach am Erlaufsee (Bezirk Lilienfeld) ist ein 77-jähriger Paragleiter am Sonntag schwer verletzt worden. Der Mann dürfte sich beim Start innere Verletzungen zugezogen haben und musste in Krankenhaus geflogen werden.

Gegen 15.00 Uhr unternahm der Flugsportler einen Startversuch mit seinem Gleitschirm. Dabei kam er aus ungeklärter Ursache zu Sturz. Im ersten Moment hatte es laut Rotem Kreuz den Anschein, dass der 77-jährige aus Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) Glück im Unglück hatte und ohne Verletzung blieb. Der Mann ruhte sich in ein nahegelegenes Gasthaus etwa eineinhalb Stunden aus.

Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag, Novacek M.

Weil sich sein Zustand etwas verschlechterte, wurde vorsorglich die Bergrettung Mitterbach alarmiert, um den Patienten zu behandeln. Nach der Erstversorgung durch Sanitäter der Bergrettung wurde der Patient mit dem Rettungswagen in stabilem Zustand in das Gesundheitszentrum Mariazell (Steiermark) gebracht.

Hubschrauber bringt Patienten ins Spital

Dort verschlechterte sich der Zustand des Patienten jedoch neuerlich. Da nun der Verdacht auf innere Verletzungen bestand, welche aufgrund des zuerst stabilen und guten Allgemeinzustandes des Patienten sowie fehlenden Symptomen nicht vermutet werden konnten, wurde der Rettungshubschrauber angefordert. Dieser flog den Patienten mit dem Verdacht auf innere Verletzungen in das Landesklinikum Amstetten.

