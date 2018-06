„Lippen schweigen“: Erotik in der Sommerarena

„Einzelgänger und Außenseiter“: Bühne-Baden-Intendant Michael Lakner setzte für die Sommerarena eine exzentrische Millionenerbin, einen Revoluzzer-Bettelstudenten und das Gangsterpärchen Bonnie und Clyde auf den Spielplan.

Aus Anlass des 70. Todestages Franz Lehars spielt die Bühne Baden „Die lustige Witwe“, sein Opus Magnum. Die Wirrnisse rund um eine selbstbewusste, starke Frau und die erotischen und politischen Anspielungen der Zeit machten die Operette zu einer der populärsten Stücke dieses Genres. In der Badener Aufführung wird Michael Schilhan Regie führen. Die musikalische Leitung liegt bei Franz Josef Breznik. Die Hauptrollen sind mit Maya Boog und Reinhard Alessandri besetzt.

Zum Inhalt: Der pontevedrinische Gesandte in Paris, Baron Mirko Zeta, erwartet die millionenschwere Witwe Hanna Glawari: Die Witwe soll einen pontevedrinischen Landsmann ehelichen, um den Bankrott ihres Landesabzuwenden. Die Wahl Baron Zetas fällt auf Graf Danilo. Als Danilo in der Witwe seine Jugendliebe wiedererkennt, die er einst aus Standesgründen nicht heriaten durfte, nimmt er Abstand von seinem Auftrag. Doch auch in Hanna flammt die alte Liebe zu Danilo wieder auf...

Inszenierung: Michael Schilhan

Ausstattung: Alexia Redl

Musikalische Leitung: Franz Josef Breznik

Choreographie: Leonard Prinsloo

Ensemble: Maya Boog, Reinhard Alessandri, Wolfgang Gerold, Martha Hirschmann, Gustavo Quaresma, Janos Mischuretz, Paul Schmitzberger, Michaela Mock, Thomas Zisterer, Beppo Binder u.a.

Premiere: 23. Juni, weitere Vorstellungen bis 2. September

Ein Bettelstudent und ein Gangsterpärchen

Ein beleidigter sächsischer Gouverneur, eine energische polnische Komtesse und deren prätentiöse Mutter, zwei inhaftierte Studenten – und das unterdrückte Polen unter der Fremdherrschaft der Sachsen. Das sind die Zutaten zu „Der Bettelstudent“, einer vergnüglichen Operette von Carl Millöcker. Es spielen unter anderem Regina Riel, Ilia Staple, Sylvia Rieser und Matjaz Stopinsek, als Oberst Ollendorf ist der internationale gefeierte Bariton Jochen Schmeckenbecher zu sehen. Regie führt Isabella Gregor, am Dirigentenpult steht Oliver Ostermann.

Inszenierung: Isabella Gregor

Ausstattung: Dietmar Solt

Musikalische Leitung: Oliver Ostermann

Choreographie: Michael Kropf

Ensemble: Sylvia Rieser, Regina Riel, Ilia Staple, Mataz Stopinsek, Ricardo Frenzel-Baudisch, Jochen Schmeckenbecher, Anton Graner, Sebastian Huppmann, Michael Fischer, Robert R. Herzl u.a.

Premiere: 14. Juli, weitere Vorstellungen bis 31. August

„Bonnie und Clyde“, ein Film aus dem Jahr 1967 in der Regie von Arthur Penn, ist einer der berühmtesten Gangsterstreifen aller Zeiten, der gleichzeitig den Karrierestart von Faye Dunaway und Warren Beatty einläutete, wird nun als österreichische Erstaufführung als Musical in Baden gespielt. In den Rollen des Gangsterpärchens werden Dorina Garuci und Musicalliebling Mark Seibert zu sehen sein. Leonard Prinsloo ist für die Inszenierung und die Choreographie verantwortlich, die musikalische Leitung liegt bei Michael Zehetner.

Inszenierung und Choreografie: Leonard Prinsloo

Ausstattung: Monika Biegler

Musikalische Leitung: Michael Zehetner

Ensemble: Mark Seibert, Dorina Garuci, Michaela Christl, Martin Berger, Reinwald Kranner, Shlomit Butbul, Alexander T.T. Mueller, Artur Ortens u.a.

Premiere: 28. Juli, weitere Vorstellungen bis 7. September

