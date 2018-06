Landwirt von Stier attackiert und verletzt

In Tulbing (Bezirk Tulln) ist am Mittwoch ein Landwirt von einem Stier attackiert und verletzt worden. Der 56-Jährige wurde in das Universitätsklinikum Tulln eingeliefert. Das 700 Kilo schwere Tier wurde von einem Jäger erschossen.

Der Landwirt wollte den Stier mit einem Anhänger zur Freilauf-Koppel bringen. Doch beim Abladen attackierte das Tier plötzlich den Mann und stieß ihn um. Ob der Bulle den Bauern auch niedertrampelte, war laut Polizei am Donnerstag noch unklar. Der 56-Jährige wurde aber am Oberkörper verletzt und war für kurze Zeit bewusstlos. Seine Frau bemerkte zum Glück den Vorfall und alarmierte die Rettung.

Der Stier lief unterdessen durch die Weinberge davon. Ein Jäger versuchte das Tier wenig später einzufangen. Da es aber nach wie vor aggressiv und unberechenbar blieb, musste das Rind erschossen werden. Laut Polizei dürfte es zuvor auf der Besamungsstation gewesen sein, was die Aggressivität des Stiers erklären würde.