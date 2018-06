Niederösterreicher ist „Winzer des Jahres“

Philipp Grassl ist am Samstag im Rahmen des Weinfestivals VieVinum in der Wiener Hofburg zum Falstaff-„Winzer des Jahres 2018“ gekürt worden. Grassl führt seit 2006 den elterlichen Betrieb in Carnuntum (Bezirk Bruck an der Leitha).

Grassl habe sich mit „konstanten Spitzenleistungen in der heimischen Rotweinelite etabliert“, begründete das Gourmet-Magazin seine Entscheidung, den Winzer als „Winzer des Jahres 2018“ auszuzeichnen. Sein Zweigelt Schüttenberg und die Cuvée Bärnreiser würden längst zu den Kultweinen des Landes zählen und Zeugnis über das enorme Potenzial der kleinen niederösterreichischen Rotweinszene am Donauufer ablegen, wurde betont.

Steve Haider

Neben der Verleihung an Grassl wurde im Rahmen der VieVinum auch der „Ultimate Wine Guide Austria 2018/19“ präsentiert. In dem Guide finden sich mehr als 5.000 Weinbewertungen, 1.705 davon zum ersten Mal bewertet, von beinahe 200 Weingütern.