Ganz Baden ist eine Open-Air-Galerie

Für vier Monate ist das Stadtbild in Baden ein völlig anderes. Der Biedermeister-Stil bekommt Konkurrenz aus Afrika. Tausende Fotos afrikanischer Fotografinnen und Fotografen bilden die größte Freiluft-Galerie Österreichs.

Zweitausend Fotos wurden aus Frankreich importiert. Sie kommen aus dem 4.000-Einwohner-Ort La Gacilly in der Bretagne, wo jährlich Europas größtes Fotofestival stattfindet. Im Vorjahr stand dort Afrika auf dem Programm. Diese Ausstellung mit dem Titel „I love Africa“ übersiedelte nun nach Baden.

Die teils sehr konträren Bilder haben sehr unterschiedliche Dimensionen, sie sind zwischen einem halben und 100 Quadratmeter groß, haben aber eines gemeinsam: Sie zeigen die unterschiedlichen Realitäten auf dem schwarzen Kontinent.

400.000 Festival-Gäste in Frankreich

Jacques Rocher, der Sohn des Industriellen Yves Rocher und Bürgermeister von La Gacilly, rief dieses Festival im Jahr 2004 ins Leben. Mittlerweile ist es in seinem vergleichsweise kleinen Ort Europas größtes Fotofestival mit 400.000 Besucherinnen und Besuchern. Ein wichtiger Teil seines Festivals sei es, nicht nur die schönen Seiten zu zeigen. Vor allem der Umgang des Menschen mit der Natur und die Umweltzerstörung seien Dauerthemen, die in Afrika leider allgegenwärtig seien, so Rocher.

Der international renommierte Fotograf und Herausgeber Lois Lammerhuber holte die Ausstellung in seine Heimatstadt Baden. Auch er legt Wert darauf, dass Afrika nicht nur durch schöne Tierbilder symbolisiert wird, sondern auch durch Momentaufnahmen der schwierigen Lebensumstände auf dem schwarzen Kontinent.

Die ersten Reaktionen der Besucher seien geradezu hymnisch, sagt Lammerhuber. Vor allem das Zusammenspiel der Fotos mit der sie umgebenden Natur mache den besonderen Reiz aus, wie auch die aus Mali stammende Fotografin Hélène Jayet betont. Das zeigt sich besonders im Doblhoff-Park, in dem sich der Teich und das Rosarium befinden.

Vier Kilometer lange Fotomeile durch Baden

Auch Badens Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP), der federführend an dem Projekt beteiligt war, zeigt sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und den positiven Reaktionen der Badener auf diese Neugestaltung der Innenstadt. Die Ausstellung habe Baden als Ganzes verändert, sagt Szirucsek. Die Fotos wurden entlang einer vier Kilometer langen Flaniermeile positioniert, eine spezielle Beschichtung macht sie witterungsbeständig.

Das Eröffnungsfest unter freiem Himmel war ein Zusammenspiel zwischen Europa - vertreten durch sieben Chöre der Region, die gemeinsam die Europahymne sangen - und Afrika mit einem Ensemble aus Madagaskar. Die größte Freiluft-Galerie Österreichs, die von Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) eröffnet wurde, ist bis 30. September bei freiem Eintritt zu besichtigen.

