EU verlost 15.000 Zugtickets für 18-Jährige

Viele Jugendliche werden im Sommer wieder via Interrail-Ticket durch Europa reisen. Anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs verlost die EU nun 15.000 solcher Tickets. Bewerben kann man sich dafür online.

In Niederösterreich leben derzeit etwas mehr als 17.000 18-Jährige. Ihnen will die Europäische Union durch die Aktion die Chance geben, andere Kulturen und Länder kennenzulernen und sich auszutauschen. Bis 26. Juni können sich deshalb alle 18-Jährigen bewerben - entweder als Einzelperson oder als Gruppe. Durch ein Quiz werden die Interrail-Tickets anschließend vergeben.

Die Gewinner dürfen jedenfalls bis zu 30 Tage kostenlos innerhalb der EU unterwegs sein. Die Reise sollte aber zwischen Anfang Juli und Ende September angetreten werden, heißt es in einer Aussendung. Das Ticket gilt nicht nur für Züge, sondern auch für Busse und Fähren.

„Wollen Maximum an europäischem Gefühl“

Die 18-Jährigen sollen so auch die hintersten Winkel Europas bereisen können, sagt Landesrat Martin Eichtinger, der als ehemaliger Botschafter selbst die Vielfalt Europas kennengelernt hat: „Wir wollen, dass ein Maximum an europäischem Gefühl in Niederösterreich ankommt und möchten, dass die Chance des Gratis-Tickets so breit wie möglich genutzt wird.“

