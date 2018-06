Niederösterreicher für Windkraftausbau

Laut einer aktuellen Umfrage der IG Windkraft befürworten 83 Prozent der Niederösterreicher den Ausbau von Windenergie. 800 Niederösterreicher wurden befragt, ein Viertel davon aus Regionen, in denen es schon Windräder gibt.

Gut acht von zehn Befragten sind der Meinung, dass mit dem Bau von Windkraftanlagen die Stromversorgung in der Zukunft gesichert werden könne. Außerdem gaben mehr als zwei Drittel der Befragten an, dass es in den betroffenen Regionen keinerlei Nachteile durch Windkraftanlagen gebe. In erster Linie werden mit Windenergie eine saubere sowie sichere Energieerzeugung verbunden, so das Ergebnis der Umfrage.

Fast die Hälfte der Befragten ist allerdings der Ansicht, dass Windräder das Landschaftsbild stören. Ein Drittel geht davon aus, dass durch Windkraftanlagen Fauna und Flora belastet oder gar zerstört werden. 15 Prozent der Befragten wünschen sich, dass der Lärm, der durch Windräder entsteht, reduziert wird.

Zustimmung zu Windrädern steigt

Die IG Windkraft führt mittlerweile seit sieben Jahren Befragungen zum Thema Windenergie durch. Durch einzelne Windkraftgegner, die medial stark präsent sind, könnte man den Eindruck haben, dass die Bevölkerung der Windkraft sehr kritisch eingestellt sei, teilt die IG Windkraft mit: „Unsere Umfragen widersprechen diesem Eindruck sehr deutlich.“ Denn laut Analyse der jüngsten Ergebnisse sei die Akzeptanz von Windkraftanlagen in Niederösterreich über die Jahre stetig gestiegen.

