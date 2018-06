Intelligenter Schuh für blinde Menschen

In Österreich sind circa 318.000 Menschen blind oder stark sehbeeinträchtigt. Ein niederösterreichisches Start-Up hat einen Schuh entwickelt, der seine Träger vor Hindernissen warnt und dadurch den Alltag von blinden Menschen vereinfacht.

Seinen Ursprung findet der intelligente Schuh an der HTL Mistelbach, wo Kevin Pajestka die Idee im Zuge einer Diplomarbeit umsetzte. Nach einer Entwicklungszeit von rund sieben Jahren ist aus der Vision nun Wirklichkeit geworden.

ORF

Der Schuh der Firma Tec-Innovation ist mit verschiedenen Sensoren ausgestattet und kann Hindernisse in mehreren Metern Entfernung erkennen. Taucht beispielsweise ein Laternenmast oder eine Treppe auf, wird der Träger entweder durch Vibrationen direkt im Schuh oder akustische Signale über Kopfhörer vor dem Hindernis gewarnt.

Steuerung mittels Smartphone

Je nachdem, in welcher Umgebung sich der Träger befindet, kann er einstellen, auf welche Distanz er Warnungen erhalten möchte. So kann zum Beispiel die Distanz variieren, wenn er in einer Menschenmenge oder auf einem leeren Platz steht. Dies geschieht mittels App vom Smartphone aus.

Die App ist mit Bildschirmvorlesesystemen kompatibel, weshalb sie auch von einer vollblinden Person mühelos bedient werden kann. Wer den Schuh nicht mittels Smartphone steuern möchte, kann den Schuh auch voreinstellen und somit ohne App verwenden.

ORF

Derzeit befindet sich der intelligente Schuh in der Testphase. Auch die Berufsfeuerwehr Wien und das österreichische Bundesheer haben Interesse bekundet. Der Schuh könnte sie etwa bei schlechten Sichtverhältnissen warnen.

