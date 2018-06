Hilfe bei Beschwerden in den Wechseljahren

Die Wechseljahre, also die hormonelle Umstellung bei Frauen um das 50. Lebensjahr, bringen einige unangenehme Symptome mit sich - etwa Hitzewallungen. Doch mit Sport oder etwa Atemübungen kann man dagegen vorgehen.

Hildegard Aman-Habacht, Mind-and-Body-Coach, beschäftigt sich schon länger mit den Folgen der Wechseljahre. Ihre Klientinnen kämpfen mit unterschiedlichen Symptomen wie etwa Hitzewallungen, Gewichtszunahme, Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen. Sie entwickelte deshalb ein Programm aus westlichen und östlichen Techniken, die bei Wechselbeschwerden helfen können, wie etwa die sogenannte Ausgleichsatmung, die hilft, in Balance zu kommen. Die Mondatmung hilft zur Ruhe zu kommen, die Sonnenatmung aktiviert.

Hilfe bei Wechselbeschwerden Mind-and-Body-Coach Hildegard Aman-Habacht zeigt die Anleitung zur Sonnenatmung, die den Körper aktivieren soll.

„Fünf Tibeter“ und Faszientraining

Auch das Bindegewebe wird in den Wechseljahren spröder, es trocknet aus. Mit verschiedenen wippenden, federnden Übungen kann man die Faszien wieder geschmeidig bekommen, mit speziellen Rollen können Verspannungen gelockert werden.

Auch die „Fünf Tibeter“ dienen dazu, den Körper fit zu halten. Sie werden von Mönchen in Tibet schon lange praktiziert, sagt Aman-Habacht: „Für die Mönche sind das mehr als nur Übungen, es ist ein Ritual, bei dem man sich mit sich selbst beschäftigt. Man holt Energie von außen zu sich zurück. Gemeinsam mit den Übungen und Affirmationen, das sind kurze Sätze, die man dazu sagt, kann man sich wieder in Balance bringen.“

Kraft neu kanalisieren

Die Übungen, die Kreisel, Kerze oder Halbmond heißen, sind nicht nur ein Training, sondern man lernt dabei, sich wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken und sich besser wahrzunehmen. Denn meist haben Frauen bis zum Wechsel viel Zeit und Kraft in Beruf und Familie investiert, nun können sie sich neu orientieren, ist Aman-Habacht überzeugt.

„Diese Kraft, die bisher dafür verwendet wird, will jetzt neu kanalisiert werden. Das heißt, es geht jetzt darum, Träume, Ziele und Dinge, die wir immer schon machen wollten, jetzt in die Umsetzung zu bringen, denn dafür ist die Energie da“, so Aman-Habacht. Die Wechseljahre bieten einen guten Zeitpunkt, diese Energie zu nützen.

