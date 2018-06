Regierungschefs beim Europa-Forum Wachau

Das Stift Göttweig (Bezirk Krems) steht Freitag und Samstag ganz im Zeichen der Europapolitik. Wenige Tage, bevor Österreich den EU-Ratsvorsitz übernimmt, kommen zahlreiche Regierungschefs zum Europa-Forum Wachau.

Zahlreiche hochrangige nationale und internationale Gäste werden wenige Tage, bevor Österreich den EU-Ratsvorsitz übernimmt, etwa die aktuellen Themen Sicherheit, Migration und Budget beim Europa-Forum Wachau diskutieren, sagt der Landesrat für internationale Beziehungen, Martin Eichtinger (ÖVP), der heuer erstmals auch Präsident des Europa-Forums ist.

Sicherheit und Migration stehen im Mittelpunkt

Den Vorsitz bei der traditionellen Veranstaltung im Stift Göttweig haben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) inne. Moderator ist Paul Lendvai, der Leiter des ORF-Europastudios. Am Freitag werden beispielsweise die beiden Bundesminister Gernot Blümel (ÖVP) und Karin Kneissl (FPÖ) anwesend sein. Zum Thema „Ein Europa, das schützt: Stabilität in der Nachbarschaft, insbesondere am Westbalkan und in Südosteuropa“ werden etwa Johannes Hahn (ÖVP), der Kommissar für Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen, und Lilyana Pavlova, die Ministerin für die Bulgarische Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union, diskutieren.

Am Samstag gibt es eine Podiumsdiskussion, die sich mit der Sicherheit befassen wird. Diskutanten werden etwa Andrej Plenkovic, Ministerpräsident der Republik Kroatien, Dusko Markovic, Premierminister von Montenegro oder ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz sein. Abgesehen von Sicherheit und Migration wolle man auch diskutieren, wie künftig das nach dem Brexit kleinere EU-Budget aufgeteilt werden solle. „Wir wollen in Niederösterreich vor allem, dass an den richtigen Stellen gespart wird und das sollte keinesfalls bei den Regionalförderungen sein“, sagt Eichtinger. Neu beim 23. Europa-Forum wird übrigens eine Europawerkstatt sein, mit dem Ziel, Europa den Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen.

