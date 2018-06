Pkw brannte nach Auffahrunfall: Vier Verletzte

Bei einem Auffahrunfall im Bezirk Hollabrunn ist in der Nacht auf Sonntag ein Pkw in Brand geraten. Vier Männer wurden dabei verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Am Sonntag krachte gegen 3.00 Uhr früh ein 34-jähriger Lenker mit seinem Wagen auf der B 303 zwischen Jetzelsdorf und Kleinhaugsdorf von hinten gegen ein vor ihm fahrendes Auto, so die Polizei. Der Wagen des 34-Jährigen begann nach dem Unfall zu brennen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der Lenker sowie die drei Insassen des vorderen Pkw wurden verletzt. Ein 23-jähriger Beifahrer musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.