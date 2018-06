Polizei fahndet nach Bankomat-Dieben

Drei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag einen Bankomaten in Schwadorf (Bezirk Bruck an der Leitha) gestohlen. Zuvor sollen die Täter laut Polizei einen VW-Bus in Münchendorf (Bezirk Mödling) entwendet haben.

Gegen 2.00 Uhr in der Nacht fuhren die drei unbekannten Täter in die Glasfront des Geldinstituts in Schwadorf. Sie zetrümmerten laut Landespolizeidirektion Niederösterreich die Glasscheibe und stießen dabei den Bankomaten aus der Verankerung im Foyer.

LPD NÖ

Die Täter sollen den Bankomaten in einen weißen VW-Bus verladen und Richtung Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) geflüchtet sein. Das habe laut Polizeiangaben „keine fünf Minunten gedauert.“ Das Fahrzeug dürften die Täter zuvor in Münchendorf gestohlen haben.

Es wurde sofort eine Alarmfahndung eingeleitet. Diese verlief allerdings negativ. Es wird nach wie vor nach den Tätern gesucht. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen und bittet um sachdienliche Hinweise.