31 Millionen Euro für neuen Hochwasserschutz

Knapp 31 Millionen Euro werden in den Hochwasserschutz in der Gemeinde Schönbühel-Aggsbach (Bezirk Melk) investiert. Bei vergangenen Hochwasserkatastrophen an der Donau wurde die Gemeinde jedes Mal überflutet.

In 300 Gemeinden wurden in den vergangenen Jahren Maßnahmen für einen besseren Hochwasserschutz ergriffen. Heuer werden 60 Projekte abgeschlossen und 55 Projekte begonnen, sagt der für den Katastrophenschutz zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Das größte Projekt, das heuer begonnen wird, betrifft Schönbühel-Aggsbach. Am Donnerstag wurde der Spatenstich gesetzt.

In den Katastralgemeinden Aggsbach Dorf und Schönbühel werden 85 Gebäude vor einem Hochwasser geschützt. Das Projekt umfasst die Errichtung von 235 Metern Stahlbetonmauern, 2.000 Meter Mauern für Mobilelemente, mobile Wände samt Lagerhallen sowie die Einbindung von Polderentwässerungssystemen mit Pumpwerken.

Auch das Hinterland mit den Zubringerbächen im Rückstaubereich wird gesichert. „Die Sicherheit der Menschen und der Schutz ihres Hab und Guts stehen an erster Stelle, deswegen ist es wichtig, dieses große Projekt voranzutreiben", so Pernkopf.

Hochwasserschutz soll 2020 fertig gestellt sein

Bei den vergangenen Hochwasserkatastrophen an der Donau wurde Schönbühel-Aggsbach jedes Mal schwer in Mitleidenschaft gezogen. Es kam zu Schäden von mehr als 15 Millionen Euro. Die Bauarbeiten für den Hochwasserschutz sollen im Juni 2020 abgeschlossen sein. Die Kosten teilen sich Bund (15,3 Millionen Euro), Land (11,5) und Gemeinde (3,8).

„Seit dem Jahr 2002 wurden in Niederösterreich 950 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investiert. Damit wurden bereits rund 300 Gemeinden sicherer gemacht", bilanzierte Pernkopf. „Sämtliche Hochwasserschutzprojekte haben sich während der letzten Hochwasserereignisse bestens bewährt und größere Schäden verhindert“, sagte er.

