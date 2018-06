Der Ökokreis als Sprungbrett für Jobsuchende

Der Verein Ökokreis im Waldviertel setzt sich etwa für soziale Projekte ein. Für Jobsuchende bietet er in Ottenstein (Bezirk Krems) die Ausbildung zum Landschaftspfleger an. Am Wochenende wurde sein 30-jähriges Bestehen gefeiert.

In den vergangenen drei Jahrzehnten absolvierten mehr als 420 Jobsuchende die Ausbildung zum Landschaftspfleger am Ökocampus in Ottenstein. So lautete die Bilanz am Samstag anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums. Unterstützung erfährt der gemeinnützige Verein unter anderem vom Arbeitsmarktservice Niederösterreich (AMS NÖ). Sven Hergovich, stellvertretender Geschäftsführer des AMS NÖ, betonte in seiner Ansprache die Erfolgsquote des Ökokreises, denn mehr als die Hälfte der Absolventen habe nach der Ausbildung einen Arbeitsplatz gefunden.

Gefördert wird der Verein auch vom Land Niederösterreich. Der für Arbeit zuständige Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) bezeichnete den Verein als „Kompetenz- und Ausbildungszentrum“ und sei deswegen eine wichtige Einrichtung für Niederösterreich. Pro Lehrgang bietet der Ökokreis Platz für 18 Lehrlinge, 13 Monate lang werden diese dann zum Landschaftsgärtner ausgebildet. Dabei stehen beispielsweise Gartengestaltung und -pflege am Lehrplan. Auch Gewässerkunde und Naturschutz gehören zur Ausbildung. Am Ende erwartet die Teilnehmer eine Lehrabschlussprüfung.

Ökokreis beschäftigt Langzeitarbeitslose

Neben der Ausbildung bietet der Ökokreis auch ein Beschäftigungsprojekt an. „Wir verstehen es als Auftrag, Langzeitarbeitslosen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben zu helfen“, sagte Ute Blaich, Geschäftsführerin des Ökokreises, gegenüber noe.ORF.at. So werden Langzeitarbeitslose für sechs Monate beim Ökokreis beschäftigt. Dabei helfen sie etwa bei der Gartenarbeit und werden so wieder auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. In den vergangenen 30 Jahren nahmen mehr als 520 Langzeitarbeitslose an dem Projekt teil, fast 40 Prozent davon schafften im Anschluss den Wiedereinstieg ins Berufsleben.

Viele Wegbegleiter, Freunde, Absolventen und Initiatoren des Vereins, darunter auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), kamen am Samstag ins Waldviertel, um gemeinsam das Jubiläum des Ökokreises zu feiern.

