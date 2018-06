Photovoltaik wird genehmigungsfrei

Der Ausbau von Photovoltaikanlagen in Niederösterreich soll rascher und unbürokratischer möglich sein. Anlagen auf Dächern mit bis zu 200 Kilowatt Leistung werden zukünftig keine Genehmigung mehr brauchen.

Der Wegfall der erforderlichen Genehmigungen wird durch Änderungen in der Bauordnung und im Elektrizitätswesengesetz möglich gemacht, die am Donnerstag beschlossen werden. Demnach sollen sogenannte Aufdach-Anlagen mit einer Leistung von bis zu 200kWpeak künftig genehmigungsfrei sein.

„Weniger Zettelwirtschaft, mehr erneuerbare Energie: Dieser Bürokratieabbau macht es nun erheblich einfacher eine Photovoltaikanlage zu errichten. Durch diese wesentliche Vereinfachung erwarten wir uns einen noch stärkeren Ausbau der erneuerbaren Energie in Niederösterreich und einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Energiewende“, sagte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

34.000 Photovoltaikanlagen in Betrieb

Anlagen mit Leistungen bis zu 200 Kilowatt, das sind Anlagen mit bis zu 1.500 Quadratmeter Modulfläche, sollen künftig nun genehmigungsfrei sein. „Niederösterreich braucht auch in Zukunft zusätzlichen Strom aus erneuerbarer Energie, um Öl und Gas weiter zu verdrängen. Deshalb ist der weitere Ausbau der Ökokraftwerke und damit auch der Ausbau von Photovoltaikanlagen besonders wichtig“, betonte Pernkopf. Aktuell sind in Niederösterreich 34.000 Photovoltaikanlagen in Betrieb, die rund 80.000 Haushalte mit Strom versorgen. Im Vorjahr kamen rund 3.500 Anlagen dazu, für heuer rechnet man mit bis zu 4.000 zusätzlichen Photovoltaikanlagen.

