Brunn am Gebirge: Flowserve streicht 126 Jobs

Der US-Konzern Flowserve stellt die Produktion von Pumpen in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) ein. Bis Jahresende sollen 126 der 186 Stellen am Standort gestrichen werden, wie die „Niederösterreichischen Nachrichten“ berichten.

„Der Konzern traf die strategische Entscheidung aufgrund der angespannten Situation im Öl-und Gasbereich. Weltweit wurden Kapazitäten reduziert. Leider ist auch Österreich davon betroffen. Die Produktion von Neupumpen wird vor Ort eingestellt und auf weltweite Standorte aufgeteilt“, sagte der Geschäftsführer des Unternehmens Christian Rossegger gegenüber der Austria Presse Agentur (APA).

Konzentration auf Entwicklung und Kundenservice

Für die Mitarbeiter, die gekündigt werden, wurde ein Sozialplan erstellt. Details dazu sind noch nicht bekannt. Mit den verbleibenden 60 Mitarbeitern konzentriere man sich auf das Kompetenzzentrum. „Das umfasst die Bereiche Engineering, Entwicklung und Ersatzteilwesen, Kundenservice und Angebotswesen für unsere Produkte“, wurde der Geschäftsführer im Artikel der „Niederösterreichischen Nachrichten“ (NÖN) zitiert.

Mit dem Kompetenzzentrum in Brunn am Gebirge soll die weltweite Vermarktung der entwickelten Produkte erhalten bleiben. Flowserve produziert Pumpen, Armaturen und Dichtungen. Das börsenotierte US-Unternehmen ist laut Firmenwebseite in rund 55 Ländern mit 245 Standorten vertreten und beschäftigt mehr als 18.000 Mitarbeiter.

