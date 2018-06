Wechsel bei „Kultur.Region.Niederösterreich“

Bei der „Kultur.Region.Niederösterreich“ wird Martin Lammerhuber operativer Alleingeschäftsführer. Die beiden Geschäftsführer Edgar Niemeczek und Dorothea Draxler übergeben ihre Funktion in der Holding mit Juli an ihn.

Bisher standen drei Personen an der Spitze der Holding. Edgar Niemeczek konzentriert sich künftig auf Wissensmanagement und Forschung mit Fokus auf Volkskultur und Volkskunde. Dorothea Draxler widmet sich verstärkt der Geschäftsführung der Volkskultur NÖ mit Schwerpunkt europäische Kultur.

Lammerhuber ist laut Aussendung von Donnerstag seit 2015 als Geschäftsführer in der Holding tätig. Die „Kultur.Region.Niederösterreich“ decke mit ihren Tochterbetrieben - Volkskultur Niederösterreich, Musikschulmanagement Niederösterreich, Museumsmanagement Niederösterreich, Museumsdorf Niedersulz, NÖ Kreativ und BhW NÖ (Bildung hat Wert) - verschiedene Aufgabenfelder in der Kulturarbeit und im Bildungsbereich ab.

Marschik

„Errungenschaften zukunftsfit weiterentwickeln“

„Innerhalb eines Strukturierungsprozesses gilt es, diese Errungenschaften zu konsolidieren und zukunftsfit weiterzuentwickeln“, wurde in der Aussendung mitgeteilt. Das Musikschulmanagement wird mit NÖ Kreativ verschmolzen, bestätigte die Kulturorganisation einen „Kurier“-Bericht. Der Bereich Zeitpunkt.Lesen wird ins BhW eingegliedert, dessen Geschäftsführung wird neu ausgeschrieben. Das Museumsdorf Niedersulz wird von der „Kultur.Region“ in die NÖ Kulturwirtschaft (NÖKU) verlagert. Es fusioniert dann laut der Tageszeitung im Jänner 2019 mit dem MAMUZ in Asparn zur Weinviertler Museumsverbund GmbH. Volkskultur und Museumsmanagement werden weiter die regionale Kulturarbeit fördern.

Link: