„Spartan Race“ kommt nach St. Pölten

Die größte Hindernislaufserie der Welt wird im Mai 2019 auch in St. Pölten ausgetragen. Das „Spartan Race“ wechselt von Wiener Neustadt in die Landeshauptstadt. Mehr als 7.000 Sportlerinnen und Sportler werden erwartet.

Es ist die Kombination aus Kraft, Ausdauer und Überwindung, die immer mehr Athletinnen und Athleten zur Teilnahme motiviert. „Spartan Race“ ist die weltweit größte Hindernislauf- und Ausdauersport-Marke mit 200 Veranstaltungen in 35 Ländern. Nachdem das Niederösterreich-Rennen in der Vergangenheit in Wiener Neustadt ausgetragen wurde, übersiedelt man im kommenden Jahr nach St. Pölten. „Das Gelände der Militärakademie ist zu klein geworden. Deshalb haben wir uns zu diesem Standortwechsel entschlossen“, erklärt Organisator Helge Lorenz.

SpartanRace/Sportograf

Am 10. und 11. Mai 2019 stellen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am ehemaligen Truppenübungsplatz St. Pölten und an der Traisen der Herausforderung „Spartan Race“. „Die Streckenführung lässt das Herz aller Hindernisläufer höherschlagen. Wald, Wiesen, Wasser – ein Ambiente, dass St. Pölten ein Alleinstellungsmerkmal verleiht. Anspruchsvoll, aber für alle Athleten schaffbar", schwärmt der österreichische Hindernislauf-Spezialist David Herzog aus Niederösterreich über die neue Strecke. „Spartaner müssen neben der körperlichen Beanspruchung auch kognitive Herausforderungen meistern.“

„Spartan Race“ für Einzel- und Teamsportler

„Das Spartan Race St. Pölten spricht sowohl Einzelsportler als auch Teamsportler an. Teambuilding wird mit dem Slogan „Keiner wird zurückgelassen“ groß geschrieben – gemeinsam werden die Hindernisse bewältigt und der gemeinsame Zieleinlauf verbindet ein Leben lang,“ weiß Helge Lorenz. „Das Spartan Race ist eine große Chance für die Stadt St. Pölten und den Tourismus. Wir werden der Mittelpunkt für die Spartaner und freuen uns, dass mehr als 7.000 Teilnehmer St. Pölten erleben und entdecken können,“ freut sich Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ).

SpartanRace/Sportograf

Den Auftakt zum Spartan Festival am 10. Mai 2019 bilden die Spartan Kids. Kinder zwischen vier und 15 Jahren sind eingeladen, über die Distanzen von 800 Meter, 1.600 Meter oder 3.200 Meter an den Start zu gehen. Im Anschluss warten beim „Spartan Night Sprint“ fünf Kilometer und 20 Hindernisse auf die Athleten. Ausgerüstet mit Stirnlampen starten die Spartaner nachts. Der letzte Finisher wird um Mitternacht mit einem großen Feuerwerk begrüßt.

Am 11. Mai runden das Spartan Race „Sprint 5 Kilometer“ und Spartan Race „Super 13 Kilometer“ die Premiere ab. „Der Sprintbewerb ist die ideale Distanz für Einsteiger. Wer bereits einen Spartan Sprint zurückgelegt hat, kann sich an die Super Distanz wagen,“ gibt David Herzog eine Empfehlung für die Distanzen ab.

