Caritas für eine Zukunft ohne Hunger

Unter dem Motto „Gemeinsam für eine Zukunft ohne Hunger“ will die Caritas 150.000 Kinder in 15 Ländern Afrikas und Asiens vor dem Hunger bewahren. Bei einem Aktionstag in St. Pölten machte sie auf die dramatische Lage aufmerksam.

Die Caritas verteilt in den ärmsten Ländern der Welt Essen, sauberes Wasser, Medikamente und Hygieneartikel. Sie will Kinder in Afrika und Asien vor den Langzeitfolgen von Hunger bewahren und sammelt dafür Spenden. Die Caritas unterstützt unter anderem die Menschen im Senegal (Afrika).

Der Senegal leidet unter den Wetterextremen

„Für sieben Euro Spende können wir ein Kind, das mangelernährt ist, einen Monat lang ernähren“, unterstrich der Caritas-Bereichsleiter der Diözese St. Pölten, Christoph Riedl-Daser, beim Aktionstag in St. Pölten. „Der Senegal ist fünf Flugstunden von St. Pölten entfernt. Hier gibt es Probleme, die durch den Klimawandel hervorgerufen werden. Es gibt Wetterextreme wie Dürren und Überflutungen“, berichtete Riedl-Daser.

APA/Helmut Fohringer

Im Kampf gegen den Hunger unterstützt die Caritas St. Pölten seit Jahren zahlreiche Projekte im Senegal. Doch das Land ist nach wie vor auf Hilfe angewiesen, sagte Constance Mbaye, Projektpartnerin der Caritas Senegal, bei ihrem Besuch in der Landeshauptstadt: „Wir haben bis jetzt nicht genug Trinkwasser in allen Dörfern im Senegal.“ Daher sollen im Senegal mit Unterstützung der Caritas unter anderem neue Brunnen gebaut werden.

Dürre macht Bauern zu schaffen

Annamaria Bokor, die Länderreferentin für den Senegal in der Caritas St. Pölten, kennt das afrikanische Land und seine Probleme seit mittlerweile 25 Jahren: „Es wird immer trockener, daher können die Menschen immer weniger ernten.“ Die Kleinbauern im Senegal erhalten unter anderem Saatgut, sie werden aber auch von Caritashelfern beraten, wie sie Getreide anbauen und Nutztiere züchten können.

