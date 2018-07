Pürbach: Rössl-Wirtin lädt wieder Gäste ein

Das Lustspiel „Im weißen Rössl“ steht ab Mittwoch im Wald4tler Hoftheater in Pürbach (Bezirk Gmünd) auf dem Programm. Der Gastgarten wird zur charmanten Bühne für das schwungvolle Lustspiel. Es inszeniert Hans Peter Horner.

Im Wald4tler Hoftheater in Pürbach sind die Theatergäste mittendrin im Geschahen statt nur als Zuschauer dabei. Garniert mit berühmten Schlagern wie „Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein“, „Mein Liebeslied muss ein Walzer sein“ und „Die ganze Welt ist himmelblau“ darf man sich auf einen unterhaltsamen Theaterabend freuen.

Zur Hochsaison ist im Hotelgasthof „Zum weißen Rössl“ die Hölle los, es tummelt sich die illustre Gesellschaft zur Sommerfrische und es wird heftig geflirtet und geturtelt. Doch in der charmanten Kulisse des Salzkammerguts brodelt es gewaltig.

Wald4tler Hoftheater

Sigismund kann seine Schönheit nicht verleugnen

Nicht nur, dass sich Zahlkellner Leopold ausgerechnet in die Wirtin, Josepha Vogelhuber, verschaut hat, denn die will natürlich einen anderen, nämlich den Doktor Siedler, der seit Jahren Stammgast ist. Auch so manch andere Rivalität umschattet das herrliche Sommeridyll. Aber „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist?“ oder „Zuschau’n kann i net“ - die unsterblichen Melodien des bekannten Lustspiels bleiben und werden wohl für so manchen Ohrwurm sorgen.

Es spielen: Manfred Schwaiger, Manami Okazaki, Jula Zangger, Olena Nechay, Joachim Rigler, Simon Scharinger, Sebastian Radon.

Regie: Hanspeter Horner.

Arrangement und musikalische Leitung: Hannes Löschel.

Vorstellungen am 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13. und 14. Juli, sowie am 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17. und 18. August.

