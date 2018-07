Stier aus Brunnenschacht gerettet

Zu einer nicht alltäglichen Tierrettung ist am Sonntag die Feuerwehr in Trattenbach (Bezirk Neunkirchen) alarmiert worden. Auf einer Weide stürzte ein rund 350 Kilogramm schwerer Stier in einen Brunnenschacht.

Die rasch herbeigerufene Feuerwehr sicherte den Stier zunächst mit Seilen, um ein weiteres Abstürzen auf den Grund des fünf Meter tiefen Schachtes zu verhindern. Einem Tierarzt gelang es, den Stier zu beruhigen. Dadurch war das Verletzungsrisiko für das Tier und auch für die Einsatzkräfte bei der Bergungsarbeit gering.

zurück von weiter

Der Stier konnte schließlich mit Bergeschlingen und mithilfe eines Krans aus dem Schacht gezogen werden. Nach einer ersten Untersuchung durch den Tierarzt erlitt das etwa 350 Kilogramm schwere Tier lediglich leichte Schnittverletzungen durch einen Draht, der ihn vor einem weiteren Absturz bewahrt hatte, sonst blieb das Tier unverletzt. Nach circa zweieinhalb Stunden Arbeit war der Stier befreit, so die Feuerwehr.