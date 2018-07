Neuerlich weiße Tiger-Drillinge im Weißen Zoo

Vor kurzem sind im Weißen Zoo in Kernhof (Bezirk Lilienfeld) drei weiße Tiger-Mädchen zur Welt gekommen. Die Drillinge heißen Emma, Elsa und Elvira und sind die neuen Stars des Zoos. Ab Samstag kann man sie besuchen.

Ein flauschiges weißes Fell, samtige Pfoten und strahlend blauen Augen: noch sind die kleinen Tiger-Ladies ganz süß und kuschelig. Sie verbringen die meiste Zeit mit Essen und Schlafen. Das ändere sich aber sehr schnell, erzählt Zoodirektor Herbert Eder.

APA/Kameltheater/Weißer Zoo

"In den ersten zwei Monaten trinken die Kleinen Muttermilch, danach beginnen sie Fleisch zu essen.“ Dann werden aus den jetzt drei Kilogramm schweren Babys binnen weniger Monate stattliche Tiere. Nach etwa acht Monaten sucht man für die Tiere ein neues Zuhause.

Der Grund: Im Zoo wird es für sie zu eng, außerdem vermeidet man dadurch Inzucht. „Die Tiere werden aber nicht verkauft, sondern wir geben sie an schöne Zoos weltweit weiter“, so Eder. Auswildern komme nicht in Frage, denn weiße Tiger wären in freier Wildbahn zu auffällig und könnten daher nur kaum ausreichend Beute erlegen.

Emma, Elsa und Elvira Die vor kurzem geborenen weißen Tiger-Drillinge erkunden den Weißen Zoo in Kernhof, und noch können die Betreuer sie auf Händen tragen!

„Dreimäderlhaus“ kann ab Samstag besucht werden

Weltweit gibt es nur mehr wenige weiße Tiger. Umso erstaunlicher ist es, dass im Weißen Zoo in Kernhof schon wieder Nachwuchs präsentiert wurde. Bereits mehrmals kamen dort Mehrlinge zur Welt, 2014 gab es sogar Fünflige.

Der Weiße Zoo sei laut Eder mittlerweile die erfolgreichste Zuchtstation der Welt. Vater Samir hält mit nun insgesamt 27 Kindern den Weltrekord. Herbert Eder sieht die Umgebung „mitten in der Natur“ als einen von mehreren Gründen für die „gute Vermehrung. Es ist sehr wichtig, dass sich die Tiere hier wohlfühlen. Wir kennen andere Zoos wie etwa jenen in Singapur. Dort versuchen sie schon seit Jahren, Nachwuchs zu bekommen, aber sie schaffen es nicht“, so der Zoodirektor. Eder wird das „Dreimäderl-Haus“ erstmals am 7. Juli Besuchern präsentieren.

