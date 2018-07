Baby erstochen: Mutter auf freiem Fuß

Jene Frau, die Mitte Juni in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) ihre vier Monate alte Tochter erstochen haben soll, ist seit Montag auf freiem Fuß. Das Verfahren ist laut Staatsanwaltschaft zwar noch nicht eingestellt, es bestehe aber keine Gefahr.

Laut dem Gutachten sei die Frau zurechnungsfähig, allerdings bestehe keine Gefährlichkeitsprognose. Laut Staatsanwalt Friedrich Köhl liege derzeit nur eine mündliche Vorausinformation des psychiatrischen Sachverständigen. Die Staatsanwaltschaft warte nun auf das schriftliche Gutachten, bestätigte Köhl einen Online-Bericht der Tageszeitung „Heute“.

Die 41-jährige Mutter war nicht in U-Haft, sondern befand sich in vorläufiger Anhaltung. Die Frau hatte sich nach der Tat an dem Baby selbst Verletzungen zugefügt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert - mehr dazu in Mutter tötete vier Monate altes Baby (noe.ORF.at; 15.6.2018). Laut Polizei sei die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen.