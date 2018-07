Harriet Krijgh musiziert mit Freunden in Feistritz

Zum Festival „harriet&friends“ lädt die junge Cellistin und künstlerische Leiterin Harriet Krijgh ab 18. Juli wieder auf Burg Feistritz (Bezirk Neunkirchen) ein. Mit ihren Musikerfreunden präsentiert sie heuer „Herzstücke der Kammermusik“.

„Es ist für mich jedes Jahr wieder eine sehr große Freude, ausgewählte internationale Topstars der klassischen Musikszene, darunter meine engsten Musikerfreunde, nach Feistritz am Wechsel einzuladen", sagt die aufstrebende Cellistin Harriet Krijgh. Bereits zum siebenten Mal lädt die Festivalleiterin namhafte junge Musiker, darunter die Geiger Emmanuel Tjeknavorian und William Hagen sowie den Kontrabassisten Dominik Wagner zum gemeinsamen Musizieren ein.

Eröffnet wird das Festival am 18. Juli in der Alten Reitschule. Dabei steht mit dem Streichsextett Nr. 2 von Johannes Brahms eines der großen Werke der romantischen Kammermusikliteratur auf dem Programm. Krijgh musiziert gemeinsam mit Candida Thompson (Violine) und Georgy Kovalev (Viola).

Krijgh: „Feistritz ist ‚absolutes Highlight‘ des Jahres“

Der zweite Festivaltag beginnt zunächst um 17.00 Uhr mit einem Liedrezital mit der deutschen Mezzosopranistin Britta Schwarz. Sie singt Robert Schumanns Liederkreis op. 39 (nach J. v. Eichendorff). Im Abendkonzert um 19.30 Uhr erklingt das Streichquintett in C-Dur von Franz Schubert.

Am 20. Juli ist der junge Geiger Emmanuel Tjeknavorian zu Gast in Feistritz, als aufstrebendes Talent der European Concert Hall Organisation hat ihn in dieser Spielzeit eine Tournee durch die Konzertsäle Europas geführt.

Bei den „Brillanten Kunstwerken“ am 21. Juli zeigt der 20-jährige Wiener Kontrabassist Dominik Wagner sein virtuoses Können, bis schließlich beim Oktett von Felix Mendelssohn-Bartholdy nochmals viele der Festivalmusiker auf der Bühne vereint zu erleben sind.

„Obwohl ich das ganze Jahr hindurch weltweit konzertiere und viel Schönes erleben darf, bleibt ‚harriet&friends‘ für mich das absolute Highlight in meinem Kalender. Alle Mitwirkenden und ich können es kaum erwarten, diese liebevoll gestalteten Festivaltage gemeinsam zu genießen", sagte Krijgh. Zuletzt trat die Cellistin bei der Sommernachtsgala in Grafenegg auf - mehr dazu in Romantische Sommernachtsgala in Grafenegg (noe.ORF.at; 22.6.2018).

