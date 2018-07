Polizei fahndet nach Bankräuber

In Baden ist am Dienstag eine Bankfiliale überfallen worden. Der bewaffnete Täter konnte trotz einer Alarmfahndung mit der Beute entkommen. Die Polizei veröffentlichte nun Fahndungsfotos und bittet Zeugen sich zu melden.

Der Mann betragt kurz vor der Mittagspause die Filiale. Nach Polizeiangaben hatte sich der vermutlich 30 bis 35 Jahre alte Mann mit einer dunklen Schirmkappe und Sonnenbrille getarnt. Am Kassenpult des Geldinstituts soll er aus seinem dunklen Rucksack eine Pistole gezogen, diese gegen einen 24-jährigen Angestellten gerichtet und in Deutsch mit ausländischem Akzent Bares gefordert haben.

LPD NÖ

Nachdem er die Beute verstaut hatte, fragte er laut Polizei noch um „anderes Geld! Hast du was?“, was der Mitarbeiter verneinte. Die Spur des Mannes verlor sich beim Grünen Markt in der Kurstadt. Eine Alarmfahndung blieb erfolglos - mehr dazu in Bewaffneter Täter überfiel Bank in Baden (noe.ORF.at; 3.7.2018).

Die Ermittlungen dauerten am Mittwoch noch an. Laut Polizei dürfte der Gesuchte ausländischer Herkunft sein. Er wurde als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Bekleidet war er u.a. mit einem grauen Langarmhemd, dunkler Hose und dunklen Halbschuhen. Die Polizei bittet nun um Hinweise an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133 / 303333).