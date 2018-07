Herzogenburg hat das schnellste mobile Netz

Mit fast 100 Megabit pro Sekunde surfen die Herzogenburger am schnellsten in ganz Österreich. Platz zwei geht in Niederösterreich an Mauerbach (beide Bezirk St. Pölten). Die Übertragungsraten gehen aber stetig zurück.

Herzogenburg, mit durchschnittlich 96,85 Mbit pro Sekunde, und Mauerbach, mit 93,5 Mbit pro Sekunde, führen die bundesweite Liste der schnellsten Übertragungsraten an. In Richtung Oberösterreich gibt es hingegen einen deutlichen Abfall der Leistung. Am langsamsten surft man in Niederösterreich in Sonntagberg - mit 12,81 Megabit pro Sekunde - und Allhartsberg - mit 15,28 Megabit pro Sekunde (beide Bezirk Amstetten). Das ergaben Testmessungen.

Als Basis der Daten dienten 3,8 Millionen Messungen des Mobilfunk-Vergleichsportals tarife.at und der Regulierungsbehörde RTR, die über einen Zeitraum von einem Jahr gesammelt wurden. Während Herzogenburg als Sieger hervorging, müssen die Bewohner in Polling (Tirol) etwas geduldiger sein. Mit durchschnittlich 5,2 Megabit pro Sekunde hat der Tiroler Ort die langsamste Internetverbindung Österreichs. Geworben wird von Mobilfunk-Anbietern oft mit bis zu 300 Megabit pro Sekunde, der österreichweite Schnitt liegt bei 32,8. Vor drei Jahren lag dieser Wert noch bei 43,26 Megabit pro Sekunde.

Übertragungsraten sinken mit hoher Netzauslastung

Aufgrund der steigenden Nutzung wird die durchschnittliche Geschwindigkeit von Jahr zu Jahr geringer, sagt der Geschäftsführer von tarife.at, Maximilian Schirmer: „Der Datenverbrauch der Kundinnen und Kunden steigt rasant an. Jedes Jahr müssen die Mobilfunkanbieter etwa doppelt so viel Daten transportieren, wie noch im Vorjahr. Ein hoch aufgelöstes Video braucht nur etwa fünf Megabit pro Sekunde, um flüssig zu laufen. Mittlerweile werden aber immer mehr Videos in Ultra-HD oder 4K geliefert. Der Datenverbrauch steigt hier auf mindestens 25 Megabit pro Sekunde.“

Die Werte sind dabei abhängig von verschiedenen Faktoren, wie etwa der Leistung des Smartphones, der Netzauslastung und den Tarifbedingungen. Die Geschwindigkeit unterscheidet sich auch nach Wochentag und Uhrzeit. Zwischen vier bis fünf Uhr früh sind die Übertragungsgeschwindigkeiten am höchsten. Am Wochenende fällt die Bandbreite um zirka sechs Megabit pro Sekunde ab.

