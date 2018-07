Land fördert Theater in der Kellergasse

Die „Kellergassen Compagnie“ veranstaltet Theater in Kellergassen und das jedes Jahr an einem anderen Ort. Laut einem Beschluss der Landesregierung erhält der Verein nun für die kommenden drei Jahre insgesamt 120.000 Euro.

Die Theaterproduktionen in der Kellergasse würden ein einmaliges Konzept in wunderbarer Kulisse verkörpern, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Die Besucher dürften „ein ganz spezielles Kulturerlebnis“ erwarten.

Seit 2012 wird unter der künstlerischen Leitung von Luzia Nistler jedes Jahr eine andere niederösterreichische Kellergasse als Spielort für Komödien ausgewählt. Die Kellergasse selbst wird dabei zum Hauptdarsteller, heißt es. Die Stücke orientieren sich am jeweiligen Ort. Sprache, Besetzung und Stückbearbeitung richten sich ebenfalls danach.

Kellergasse in Großweikersdorf wird Spielort

In diesem Sommer ist Großweikersdorf (Bezirk Tulln) der Schau- und Spielplatz. Dabei steht „Don Juan auf Sommerfrische“ auf dem Spielplan, neun Vorstellungen sind von 27. Juli bis 14. August geplant. Susanne F. Wolf hat den Stoff frei für das Flair einer Kellergasse adaptiert. Auch in den Jahren 2019 und 2020 sollen bereits weitere Kellergassen als Schauplatz zur Verfügung stehen, heißt es in einer Aussendung.

