Fall Kührer: Wiederaufnahme abgewiesen

Das Landesgericht Korneuburg hat den Antrag auf Wiederaufnahme des Mordfalls an Julia Kührer erstinstanzlich abgewiesen. Wolfgang Blaschitz, der Verteidiger des verurteilten Michael K., hatte den Antrag eingebracht.

Auf dem Grundstück des verurteilten ehemaligen Videothek-Besitzers Michael K. in Dietmannsdorf (Bezirk Hollabrunn) waren 2011 die sterblichen Überreste von Julia Kührer entdeckt worden. Die Todesursache ließ sich allerdings nicht mehr eruieren. Michael K. wurde 2013 zu 20 Jahren Haft verurteilt - mehr dazu in Fall Kührer: Schuldig wegen Mordes (noe.ORF.at; 24.3.2013).

Blaschitz will Beschluss bekämpfen

Der Anwalt des Verurteilten, Wolfgang Blaschitz, legte im Dezember des Vorjahres ein neues Gutachten vor, wonach das Mädchen an einer Überdosis Crystal Meth gestorben sein könnte - mehr dazu in Neues Gutachten im Fall Kührer (noe.ORF.at; 2.12.2017).

Es wurde eine Wiederaufnahme des Verfahrens gefordert. Laut Blaschitz hätten sich seit der Verurteilung etliche Zeugen gemeldet, die den Fall in ein anderes Licht stellen würden - mehr dazu in Wiederaufnahmeantrag im Fall Kührer (noe.ORF.at; 8.5.2017).

Der Antrag auf Wiederaufnahme wurde nun in erster Instanz abgewiesen. Blaschitz kündigte bereits an: „Unsererseits wird dieser Beschluss mit Beschwerde an das Oberlandesgericht Wien bekämpft werden.“ Dazu hat er 14 Tage Zeit.