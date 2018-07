Waldbrände: Verdacht auf Brandstiftung

Nach zwei Waldbränden und brennenden Holzstößen am Montag im Bezirk Horn verdichten sich laut Polizei die Hinweise auf Brandstiftung. Die Ermittlungen sollen noch den ganzen Dienstag andauern.

Das erste Mal mussten die Einsatzkräfte am Montag gegen 11.00 Uhr ausrücken. In Mörtersdorf (Bezirk Horn) standen mehrere Holzstöße in Flammen. Die Rauchentwicklung war so stark, dass das Löschen nur mit schwerem Atemschutz möglich war.

Der zweite Einsatz folgte kurze Zeit später. Sieben Feuerwehren rückten zu einem Waldbrand am Schauberg aus. Innerhalb von 15 Metern gab es dort zwei Brände. Der erste Brand konnte schnell gelöscht werden. Mit dem Löschen des zweiten Brandes waren die Einsatzkräfte mehrere Stunden beschäftigt.

zurück von weiter

Schon am Montag stand das Bundeskriminalamt mit den Brandschadensermittlern in Kontakt. Am Dienstag wurde weiter ermittelt. Wie Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner gegenüber noe.ORF.at sagte, „verdichten sich die Hinweise auf Brandstiftung.“ Aufgrund der Nähe der Brände kann man davon ausgehen, dass es sich um eine Tätergruppe handelt.