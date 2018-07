Paketzentrum kommt im vierten Anlauf

Nach drei Jahren Planung und erst am vierten Standort ist der Spatenstich für das Paketverteilerzentrum der Post geglückt. Bis Herbst 2019 soll in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) der neue Angelpunkt für die Paketzustellung entstehen.

Das Geschäft mit Paketen nimmt rasant zu. Im Vorjahr stellte die Post bereits 97 Millionen Pakete in Österreich zu. Doch damit ist der Markt noch lange nicht am Ende, betonte Post-Generaldirektor Georg Pölzl: „Der Markt ist im Vorjahr um 15 Prozent gewachsen, wir sind um 20 Prozent gewachsen. Das zeigt, dass wir uns mit unserer Qualität durchsetzen konnten.“

Doch gerade dafür sei ein neuer Standort unerlässlich, erklärte Pölzl: „Wir haben deshalb lange darum gekämpft.“ Der Kampf war hart, denn ursprünglich hätte das Postverteilerzentrum in Langenzersdorf - acht Kilometer von Hagenbrunn entfernt - gebaut werden soll. Der Gemeinderat stimmte dafür, allerdings protestierten Anrainer der Nachbargemeinden Korneuburg und Bisamberg dagegen - mehr dazu in Widerstand gegen Post-Verteilerzentrum (noe.ORF.at; 4.5.2017).

Bürger zwingen Post zu Standortwechsel

Die Bürger kritisierten vor allem, dass ihr Wohngebiet unmittelbar an das Verteilerzentrum angeschlossen hätte. Die Post änderte daraufhin die Ausrichtung des Gebäudes bzw. die Zu- und Abfahrten der Lieferfahrzeuge - ohne Erfolg. Anfang des Jahres gab die Post den Standort auf und wurde in Hagenbrunn fündig - mehr dazu in Post baut Verteilzentrum in Hagenbrunn (noe.ORF.at; 20.2.2018).

Auch in Hagenbrunn stimmte der Gemeinderat für das Projekt. Proteste hat es laut Bürgermeister Michael Oberschil (ÖVP) nicht gegeben: „Der Ort liegt etwa drei Kilometer vom Betriebsgebiet entfernt und ich glaube, wir haben hier - in unmittelbarer Umgebung zur Nordautobahn A5 und Schnellstraße S1 - einen idealen Standort.“

Verteilerzentrum auf 14 Fußballfeldern

Bis Herbst 2019 soll in Hagenbrunn nun ein Dreh- und Angelpunkt für die Zustellung im Norden Wiens sowie in Niederösterreich entstehen. Die Fläche von 75.000 m² - das entspricht etwa 14 Fußballfeldern - sei laut Post auf jeden Fall notwendig. 300 Mitarbeiter sollen künftig dafür sorgen, dass das boomende Paketgeschäft - vor allem durch den Onlinehandel - weiterhin reibungslos bewältigt werden kann.

Der Standort in Niederösterreich sei aber nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für das Land von großer Bedeutung, betonte Martin Eichtinger (ÖVP), Landesrat für Arbeit und Wohnbau: „Diese Entscheidung ist ein guter Beweis für die Standortqualität Niederösterreichs. Besonders erfreulich ist für mich aber auch, dass damit 300 Arbeitsplätze in Niederösterreich geschaffen werden.“

Weihnachtsgeschäft: 600.000 Pakete pro Tag

Im Herbst nächsten Jahres soll das neue Paketzentrum fertig sein, pünktlich zum beginnenden Weihnachtsgeschäft, hofft Logistik-Vorstandsdirektor Peter Umundum: „Wir haben im Weihnachtsgeschäft teilweise die doppelten Paketmengen als an normalen Tagen, bis zu 600.000 pro Tag, also gerade im Weihnachtsgeschäft ist das Zentrum besonders wichtig.“

Für heuer würden die Kapazitäten noch ausreichen, „aber ab nächstem Jahr braucht es dieses Zentrum“, hält Umundum fest. Im Endausbau sollen pro Stunde mehr als 13.000 Pakete sortiert werden können. Die Post investiert in den neuen Standort etwa 50 Millionen Euro.

