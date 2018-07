Radstars zu Gast im Mostviertel

Die 7. Etappe der Österreich-Radrundfahrt bringt die Radstars am Freitag ins Mostviertel. Auf 129,3 Kilometer zwischen Waidhofen an der Ybbs und Sonntagberg (Bezirk Amstetten) kämpft Lokalmatador Pernsteiner um den Gesamtsieg.

Der Anstieg aufs Kitzbüheler Horn, die Bezwingung des Großglockners – das sind für viele die großen Höhepunkte der Österreich-Radrundfahrt. In den vergangenen Jahren entwickelte sich aber auch der Anstieg auf den Sonntagberg mit großartiger Stimmung und Blick zur Basilika zu einem Highlight der Tour.

Pernsteiner greift nach Gesamtsieg

„Es wird sicher ein Spektakel für die Zuschauer werden“, sagt Hermann Pernsteiner im Gespräch mit noe.ORF.at. „Je mehr Fans am Straßenrand sind, desto motivierter ist man. Ich freue mich schon auf die Etappe.“ Für den 28-Jährigen aus Kirchschlag in der Buckligen Welt (Bezirk Wr. Neustadt) geht es am Freitag um viel. Ausgerechnet auf seiner Heimetappe kann er den entscheidenden Schritt zu seinem ersten Gesamtsieg machen.

Expa Pictures

„Es gibt nur eines und das ist Vollgas. Es ist der letzte Tag, um im Gesamtklassement anzugreifen. Ich werde alles reinhauen, das mir zur Verfügung steht“, verspricht Pernsteiner. In der Gesamtwertung liegt der Niederösterreicher zwei Etappen vor Schluss 18 Sekunden hinter dem Belgier Ben Hermans. Beim anspruchsvollen Teilstück auf den Sonntagberg bietet sich wohl die letzte Chance, den Rückstand noch aufzuholen. Auf der Schlussetappe am Samstag von Scheibbs nach Wels sind keine großen Zeitsprünge mehr zu erwarten.

Fans verwandeln Sonntagberg in „Hexenkessel“

Die Vorfreude auf sein Heimspiel ist bei Pernsteiner groß, denn die Fahrer erwartet am Fuße der Basilika eine fantastische Stimmung. Tausende Fans am Streckenrand werden die Radprofis den steilen Anstieg auf den Sonntagberg hinaufpeitschen.

Expa Pictures

Für die 70. Auflage der Österreich-Radrundfahrt haben sich die Veranstalter heuer etwas ganz Besonderes ausgedacht. Im Gegensatz zu den Jahren zuvor müssen die Radprofis den 3,6 Kilometer langen Anstieg auf den Sonntagberg nicht ein Mal sondern gleich vier Mal bezwingen. Die Zuschauer haben also öfter die Chance die Athleten anzufeuern.

Von Waidhofen über St. Leonhard nach Sonntagberg

Start zur Niederösterreich-Etappe ist um 12.00 Uhr am Stadtplatz in Waidhofen an der Ybbs. Die Strecke führt im Anschluss über Bruckbach und Rosenau nach St. Leonhard am Walde. Nach etwa 30 Kilometern steht die erste der vier Anfahrten auf den Sonntagberg auf dem Programm. Die Zielankunft am Fuße der Basilika wird um kurz nach 15.00 Uhr erwartet.

Im Straßenverkehr kann es im Großraum Waidhofen an der Ybbs in der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr immer wieder zu Behinderungen und Wartezeiten kommen. Besonders die Erreichbarkeit der Ortsteile Raifberg, Windhag und St. Leonhard am Walde ist in dieser Zeit stark eingeschränkt. Außerdem ist die Ein- und Durchfahrt in die Waidhofner Innenstadt von 10.00 bis 12.30 Uhr nicht möglich. Ein Halte- und Parkverbot in der Innenstadt gilt von 9.00 bis 13.00 Uhr.