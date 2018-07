Feuerwehr rettete verletzten Uhu

Zu einer Tierrettung musste am Donnerstag die Feuerwehr Wimpassing (Bezirk Neunkirchen) ausrücken. Ein Uhu dürfte sich in einem Baum verfangen haben und verletzte sich am Flügel. Das Tier wurde ins Tierschutzhaus gebracht.

Spaziergänger entdeckten am Donnerstagnachmittag das verletzte Tier und verständigten die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen lag der Uhu bereits auf dem Boden, weshalb die Helfer Rücksprache mit einem Tierarzt hielten.

Die Feuerwehrmänner fingen das Tier ein und brachten es in einer Kiste aus dem Wald. Im Tierschutzhaus in Ternitz wurde der Uhu von einem Tierarzt untersucht und bis zu seiner vollständigen Genesung gepflegt.

