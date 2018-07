Weltmusik-Festival „Glatt & Verkehrt“ startet

27 Veranstaltungen, darunter 15 Uraufführungen bzw. Österreich-Debüts gibt es bei der 22. Auflage des Weltmusik-Festivals „Glatt & Verkehrt“. Bis 29. Juli gibt es Konzerte in Krems sowie in Spitz, Göttweig und Furth (alle Bezirk Krems).

Am Eröffnungswochenende ist u.a. am Samstag um 20.00 Uhr ein Open-Air-Konzert im Schloss zu Spitz angesetzt, diesmal unter dem Motto „Ummi zu dia – Wiens zarte Seite“ mit Martin Spengler und seinen Foischn Wienern, Maria Bill und dem Oud-Spieler Marwan Abado.

Das zweite Wochenende umfasst „Werkstatt-Reprisen“ mit den Teilnehmern der Musikwerkstatt am 20. Juli (ab 19.00 Uhr) im Stift Göttweig, die Uraufführung „Vier Farben Lila“ u. a. mit Fiston Mwanza Mujila und Lukas Kranzelbinder am 21. Juli (ab 19.00 Uhr in Furth) sowie den Familien-Nachmittag „Von Piccolo-Trompete bis Tuba“ mit Art of Brass am 22. Juli (ab 15.30 Uhr) vor dem Klangraum Krems Minoritenkirche.

Sascha Osaka/Glatt & Verkehrt

Am Samstag beginnt auch die Musikwerkstatt des Festivals „Glatt & Verkehrt“ im Stift Göttweig und bietet bis 21. Juli unter dem Motto „Wir singen niemals dasselbe Lied!“ eine Woche lang ein Kursprogramm mit einem namhaften Referententeam, das heuer aus sieben Ländern bzw. drei Kontinenten kommt. Laut Website des Festivals ist die Musikwerkstatt bereits komplett ausgebucht.

