17-Jähriger springt unerwartet zum Erfolg

Ben Henkes gilt als neue Hoffnung des heimischen Hochsprungs. Der 17-Jährige aus Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) betreibt Hochsprung erst seit zwei Monaten. In dieser Zeit wurde er U18-Staatsmeister und nahm an der EM in Ungarn teil.

In diesen Wochen trainiert Ben Henkes zum ersten Mal in seinem Leben regelmäßig und professionell Hochsprung. Am Samstag tritt er bei den Staatsmeisterschaften der allgemeinen Klasse in Klagenfurt an. Sein Ziel: „So weit wie möglich raufkommen.“ Henkes war immer schon sportlich, seit seiner Kindheit spielt er im Handballverein. Seine Begabung im Hochsprung wurde erst vor zwei Monaten entdeckt.

ORF

Eine Sportstunde an der Schule hat das Leben des 17-Jährigen entscheidend beeinflusst. „Es war beim Nachmittagsunterricht, ich war vorher beim Chinesen essen. Dann hat der Turnlehrer gesagt, wir machen Hochsprung und dann bin ich halt unerwartet hoch gesprungen“, sagt der Ben Henkes gegenüber noe.ORF.at. Er sprang an diesem Nachmittag mit normalen Turnschuhen 1,96 Meter hoch. Sein Sportlehrer, Wolfgang Braunauer, erkannte das Talent und kontaktierte den Österreichischen Leichtathletikverband. Braunauer ermutigte Henkes, an einem Probetraining teilzunehmen.

Ben Henkes springt beim Training 1,90 Meter Seit kurzem trainiert der 17-Jährige regelmäßig in der Südstadt in Maria Enzersdorf. Derzeit bereitet er sich für die allgemeine Staatsmeisterschaft vor.

EM-Limit auf Anhieb geschafft

„Dort hat sich dann aber herausgestellt, dass das gleich ein Wettkampf ist für die Qualifikation zu den Staatsmeisterschaften“, erzählt der Schüler. Das Limit von 1,70 Meter hatte er beim ersten Versuch geschafft. In den weiteren Anläufen sprang er höher und höher, bis er schließlich die Zwei-Meter-Marke hinter sich ließ. Mit dieser Leistung qualifizierte er sich – als einziger Österreicher – für die U18-Europameisterschaft im ungarischen Györ. Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch nie ein professionelles Training absolviert.

Sendungshinweis: „Guten Morgen Niederösterreich", 18.7.2018“

Das holt der 1,96 Meter große Sportler aus Brunn am Gebirge jetzt nach. Er trainiert mit Inga Babakova beim ULC Riverside Mödling. Die Nationaltrainerin und ehemalige Weltmeisterin im Hochsprung sieht bei Ben Henkes die perfekten Voraussetzungen für eine Zukunft im Leichtathletikbereich: „Er hat nicht nur Talent, sondern auch den Willen zu gewinnen.“ Dazu kommt, dass sich bei Henkes eine Leidenschaft für den Sport entwickelt: „Es macht mir voll Spaß. Das Gefühl, wenn man hoch springt, hat mich immer schon fasziniert.“

ORF

Henkes: „Will mit den Besten mitspringen“

Anfang Juli wurde er in Linz Österreichischer U18-Staatsmeister. Es folgte die Nachwuchs-Europameisterschaft in Györ, bei der er mit einer Höhe von 1,96 Meter den 17. Platz belegte. Nervosität vor den allgemeinen Staatsmeisterschaften am Samstag kommt bei Ben Henkes nicht auf: „Ich habe keine spezielle Platzierung als Ziel. Ich will schauen, dass ich einfach mit den Besten mitspringen kann.“

Link: