Riesiger Ansturm auf Frequency-Tickets

In St. Pölten findet heuer zum zehnten Mal das FM4 Frequency statt. Der Veranstalter rechnet mit 200.000 Besuchern. Das wären um 60.000 mehr als im Vorjahr. So schnell wie dieses Jahr waren die Festivalpässe noch nie ausverkauft.

„Wir sind erstmals in der 18-jährigen Geschichte des Frequency-Festivals schon sechs Wochen vor Beginn komplett ausverkauft mit sämtlichen Festival-Pässen. Das ist ein Rekord, der sich sehen lassen kann“, sagte FM4 Frequency-Veranstalter Harry Jenner im Gespräch mit noe.ORF.at. Bis zum Festival an der Traisen ist es zwar noch ein knapper Monat (16. bis 19. August), aber schon jetzt gibt es nur noch Rest-Tageskarten für Donnerstag, Freitag und Samstag.

Herbert P. Oczeret

Vier Tage Ausnahmezustand in St. Pölten

Im Vorjahr waren es etwa 140.000 Besucher, die an drei Festivaltagen in St. Pölten gezählt wurden. Heuer dauert das FM4 Frequency von Donnerstag bis Sonntag wieder einen Tag länger. Sollten die restlichen Tageskarten noch verkauft werden, rechnet Jenner mit etwa 200.000 Besuchern.

Zu den Headlinern zählen heuer die britische Cartoon-Band Gorillaz am Donnerstag, US-Rapper Macklemore am Freitag und der norwegische DJ Kygo am Samstag. Am Sonntag, dem letzten Tag des Festivals, treten die Imagine Dragons auf. Mit diesen sei es gelungen, „fast schon einen Stadion-Act nach St. Pölten zu bekommen“, sagt Jenner. „Wir bemühen uns auch hier immer Rekorde zu setzen und das Line-up besser und schöner zu machen.“

Eliot Lee Hazel

Green Stage wird heuer doppelt so groß

Bei der 10. Ausgabe in der niederösterreichischen Hauptstadt gibt es einige Neuerungen: Die früher oft als Nebenbühne bezeichnete Green Stage wird heuer doppelt so groß. Außerdem verspricht Jenner eine „Afterburner“-Stage mit „sehr viel Feuer und sehr vielen Flammen“ und einen komplett neu gestalteten Night-Park. Außerdem wurde das Cashless-System reformiert.

