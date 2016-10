Erneuter Bürgermeisterwechsel im Bezirk Baden

Nach dem Bürgermeisterwechsel in Baden vor wenigen Wochen ist nun ein zweiter ÖVP-Bürgermeister im Bezirk zurückgetreten. In Oberwaltersdorf legte Markus Gogollok sein Amt zurück, eine Nachfolgerin wurde nominiert.

Sonja Pohl

Einer Aussendung zufolge wurde Natascha Matousek von der Volkspartei Oberwaltersdorf einstimmig als Nachfolgerin von Gogollok nominiert. Sie sei „sicherlich am besten geeignet, dieses verantwortungsvolle Amt zu übernehmen“, so Ortsparteiobmann Günter Hütter. Matousek soll bei der nächsten planmäßigen Gemeinderatssitzung am 20. Oktober gewählt werden. Die ÖVP stellt in Oberwaltersdorf zwölf der 23 Mandatare.

Gogollok nannte berufliche Gründe als Grundlage für die Entscheidung, als Bürgermeister zurückzutreten. Er ist seit kurzem stellvertretender Direktor der Landesberufsschule für Zahntechnik in Baden. „Meine beruflichen Aufgaben lassen mir nicht mehr so viel Zeit, wie ein Bürgermeister einer so großen und vielfältigen Gemeinde braucht. Deswegen habe ich diesen Schritt gesetzt“, begründete er seinen Rücktritt.

