Handel: Kundenzuwachs am Einkaufsfeiertag

Der 8. Dezember ist im Advent bereits ein fixer Bestandteil für vorweihnachtliche Einkäufe. Im Vorjahr waren die Umsätze im Handel niedriger als erwartet. Heuer ziehen die Einkaufszentren in Niederösterreich eine erfreuliche Bilanz.

Im G3-Center in Gerasdorf (Bezirk Wien-Umgebung) steigen die Umsätze um knapp 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sagt Centermanager Gernot Jung. Auch die Zahl der Besucher hätte sich um ein Sechstel erhöht. Ähnlich positiv sind die Rückmeldungen aus den anderen Einkaufszentren. Im Fischapark in Wiener Neustadt und auch im Bühl-Center in Krems spricht man etwa von einem zweistelligen Besucherplus gegenüber dem Vorjahr. „Die Leute sind zudem sehr kauffreudig gewesen“, bilanziert der Kremser Centermanager Alexander Bühl. In Wiener Neustadt seien wiederum die Parkplätze durchgehend ausgelastet gewesen.

Im Traisenpark in St. Pölten sollen sich bereits vor Geschäftsöffnung die ersten Kundenschlangen gebildet haben. Zahlreiche Angebote sowie Weihnachtsbläser und Life-Bands hätten insgesamt 16.000 Besucher angelockt. Nicht nur die Einkaufszentren, sondern auch der Handel insgesamt zeigt sich mit den Umsätzen und dem Besucherandrang zufrieden. Mit dem Fenstertag am Freitag und dem dritten Adventsamstag erwarten die Einkaufszentren eines der stärksten Einkaufswochenenden in den vergangenen Jahren. Zudem hätte sich auch das kalte Wetter bislang positiv ausgewirkt, heißt es.

