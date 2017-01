WM-Bronze für Claudia Lösch

Claudia Lösch hat ihre Medaillensammlung bei der Ski-Weltmeisterschaft der Behindertensportler in Tarvis (Italien) komplettiert. Nach Gold und Silber eroberte die Waldviertlerin am Samstag in der Kombination Bronze.

Nach Gold im Super-G musste sich Claudia Lösch in der Super-Kombination der Paraski-WM in Tarvis wie schon zuvor in der Abfahrt der deutschen Paralympics-Siegerin Anna Schaffelhuber geschlagen geben. Mit 5,98 Sekunden war der Rückstand der Monoski-Fahrerin aus Neupölla (Bezirk Zwettl) deutlich. Ein schwerer Fehler in der Abfahrt kostete Lösch Gold.

2015 war Lösch die erfolgreichste WM-Athletin

Für die Para-Ski-WM in Tarvis hat der österreichische Skiverband (ÖSV) neun Athleten nominiert. Neben Claudia Lösch ist bei den Damen auch Heike Türtscher am Start, bei den Herren fahren Markus Salcher, Thomas Grochar, Markus Gfatterhofer, Nico Pajantschitsch, Roman Rabl, Christoph Schreiber und Martin Würz um Medaillen. Bei der letzten Para-Ski-WM vor zwei Jahren in Kanada war Claudia Lösch mit drei Gold- und einer Silbermedaille die erfolgreichste Athletin der Weltmeisterschaft.

