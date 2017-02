St. Pöltner Terrorverdächtiger nicht geständig

Der Mann aus Syrien, der am Donnerstag in St. Pölten festgenommen wurde, hat laut Staatsanwaltschaft bislang jede Schuld von sich gewiesen. Ihm wird vorgeworfen, einer terroristischen Organisation anzugehören.

Die zuständige Staatsanwaltschaft St. Pölten gibt aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit kaum Details der Einvernahmen bekannt. Laut Michaela Schnell, Leiterin der Staatsanwaltschaft, zeigte sich der Mann aus Syrien in den ersten Befragungen aber nicht geständig.

Die Einvernahmen sollten am Freitag fortgesetzt werden. Parallel dazu werte man derzeit das Datenmaterial aus, das in seiner Wohnung in St. Pölten sichergestellt wurde. Auch hier gebe es noch keine konkreten Ergebnisse, so Schnell. „Im Lauf des Tages“ will die Staatsanwaltschaft am Freitag entscheiden, ob sie einen Antrag auf Untersuchungshaft stellt.

ORF / Schreiber

Der syrische Staatsbürger, ein Asylwerber, wurde am Donnerstagvormittag von Beamten der Sondereinheit Cobra in einem Haus im Zentrum von St. Pölten festgenommen. Laut Angaben eines Kriminalisten leistete er bei dem Zugriff keinen Widerstand.

Kein konkretes Bedrohungsszenario

Der Mann soll der Al-Nusra-Front angehören, einer Abspaltung der Terrororganisation Al Kaida im syrischen Bürgerkrieg, die sich seit vergangenem Jahr Fateh al-Scham nennt. Ein Bedrohungsszenario - also etwa einen geplanten Anschlag - habe es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht gegeben.

