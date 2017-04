31-Jähriger soll Brand in Bäckerei gelegt haben

Nach dem Brand in einer ehemaligen Bäckerei in Mitterbach (Bezirk Lilienfeld) soll nach derzeitigen Ermittlungen ein 31-Jähriger das Feuer gelegt haben. Ende März war es zu dem Brand gekommen, die Bäckerei brannte dabei nieder.

Derzeit befinde sich ein 31-Jähriger in „vorläufiger Anhaltung“, bestätigte Thomas Korntheurer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Samstag einen Online-Bericht der „Niederösterreichischen Nachrichten“ (NÖN). Der Mann stehe im Verdacht den Brand Ende März gelegt zu haben - mehr dazu in Alte Bäckerei in Mitterbach ausgebrannt (noe.ORF.at; 28.3.2017).

FF Mitterbach

Es scheine, dass der 31-Jährige psychisch labil sei, meinte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Tatverdächtige sei bereits im Landesklinikum Mauer untergebracht gewesen. Laut „NÖN“ bestreitet der Syrer die Vorwürfe. Bei dem Brand Ende März waren an die 50 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Link: