Fahrraddiebstähle: Sicherheitspaket geschnürt

Im Vorjahr sind in Niederösterreich 4.900 Fahrräder gestohlen worden, um fast 40 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Zu Beginn der Radsaison ruft die Polizei zu mehr Vorsicht und Eigenverantwortung auf.

„Manche sind auch ein bisschen leichtsinnig, weil es kommt auch immer darauf an, wo stelle ich mein Fahrrad ab. Wenn es nicht versperrt ist, Schloss, Sattel abmontieren - die Diebe stehlen ja alles, was zu stehlen ist und einen gewissen Wert hat“, sagte Landespolizeidirektor Franz Prucher am Montag bei einer Pressekonferenz in St. Pölten.

Weitere Investitionen in die Fahrradsicherheit

Nachdem 2016 mehr als 20 Millionen Euro in den Ausbau von Radwegen investiert wurden, werden heuer weitere Projekte rund ums Rad umgesetzt, kündigte der designierte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) an. Im Mittelpunkt steht das Thema Sicherheit: „Was für uns wichtig ist: Wir brauchen sichere Fahrradständer, Sicherheit für die Radfahrer und Radfahrerinnen und Handschellen für jene, die Fahrräder stehlen wollen.“

NLK, Buchhart

Zudem werden in einer Pilotphase Fahrrad-Servicestationen an beliebten Fahrradrouten und bei Bahnhöfen errichtet. „Die Fahrrad-Servicestationen umfassen eine Aufhängevorrichtung für das Rad, eine Luftpumpe aus Edelstahl und gängige Werkzeuge, die mit Stahlseilen diebstahlsicher befestigt sind. Die Station wird mit einem Sicherheitsschlüssel am Boden verankert, um Diebstahl vorzubeugen“, informierte Pernkopf. Gestartet werde in zehn Pionier-Gemeinden.

Fahrrad-Servicestationen werden gefördert

„Gemeinden, die eine Fahrrad-Servicestation errichten wollen, erhalten vom Land Niederösterreich eine Förderung. Ab Mai werden pro Gemeinde zwei Fahrrad-Servicestationen mit jeweils maximal 300 Euro unterstützt, gefördert werden 25 Prozent vom Bruttokaufpreis“, hob Pernkopf hervor.

Link: